Экс-футболист ЦСКА Цубер попал в расширенный список сборной Швейцарии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Швейцарии во главе с Владимиром Петковичем обнародовал расширенный список футболистов для участия в чемпионате мира в России.

В заявку из 26 футболистов попали бывший полузащитник московского ЦСКА Стивен Цубер, ныне выступающий за «Хоффенхайм», а также экс-хавбек «Баварии» Джердан Шакири, представляющий английский «Сток Сити», сообщает пресс-служба Швейцарского футбольного союза.

Полностью заявка сборной Швейцарии выглядит следующим образом:

— вратари: Роман Бюрки, Грегор Кобель, Ивон-Ландри Мвого, Янн Зоммер;

— защитники: Мануэль Аканджи, Йоан Джуру, Нико Эльведи, Михаэль Ланг, Штефан Лихтштайнер, Франсуа Мубандже, Рикардо Родригес, Фабиан Шер, Сильван Видмер;

— полузащитники и нападающие: Валон Бехрами, Блерим Джемайли, Эдмилсон Фернандеш, Желсон Фернандеш, Ремо Фройлер, Джердан Шакири, Гранит Джака, Стивен Цубер, Денис Закариа, Йосип Дрмич, Брель Эмболо, Марио Гавранович, Харис Сеферович.

На ЧМ-2018 сборная Швейцарии сыграет в группе E с командами Бразилии, Сербии и Коста-Рики. Окончательно заявки команд должны быть сформированы не позднее 4 июня.

Ранее полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабио объяснил, почему решил отказаться от включения в список резервистов сборной Франции по футболу на чемпионате мира 2018 года в России.