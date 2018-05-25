СМИ: Бонуччи пригрозил уходом из «Милана», если клуб не допустят к Лиге Европы

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Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи может покинуть команду, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустит клуб к участию в Лиге Европы.

Об этом сообщает Football Italia.

Бонуччи перешёл в «Милан» из «Ювентуса» летом 2017 года.

Ранее стало известно, что УЕФА отказал «Милану» в удовлетворении соглашения о соответствии клуба финансовому фейр-плей и отклонил предложение по регулированию финансовых проблем.

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