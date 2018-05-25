Футболист Рабио раскритиковал решение сборной Франции не включать его в основную заявку на ЧМ-2018
«Моё решение отказаться быть в числе резервистов объясняется тем, что я считаю, что решение сборной в отношении меня не отвечает никакой спортивной логике, так как на протяжении всех этих лет мои результаты говорили, что двери в сборную для меня открыты», — приводит слова открытого письма Рабио Le Point.
Он отметил, что всегда был горд представлять Францию в составе национальной команды, защищая цвета страны с 15-летнего возраста.
Ранее полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабио отказался приехать в расположение национальной команды Франции.