Глава РФПЛ заявил о необходимости создания дополнительной лиги в молодёжном футболе

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Глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин анонсировал создание отдельного чемпионата для молодёжных команд.

В настоящий момент в матчах молодёжного первенства до 21 года имеют право играть до четырёх легионеров или футболистов, превышающих возрастные ограничения. 

«По молодёжному первенству считаем, что необходимо создание отдельной лиги — U20 (до 20 лет) или U21 (до 21 года). Скорее всего, сезон-2018/19 будет переходным. А уже через сезон будем проводить по новому формату», — цитирует Прядкина Sport24.

Он объявил, что уже создана рабочая группа для реформирования молодёжного футбола.

Ранее Прядкин заявил, что большинство клубов поддержало предложение ввести двухматчевую систему с 1/16 финала Кубка России.

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