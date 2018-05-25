Исполнитель главной роли ролика ЧМ-2018: футбольный бум в России ощущается

Исполнитель главной роли предвыборного ролика чемпионата мира Артём Шпинёв рассказал, как изменился интерес к футболу в России в связи с предстоящим мундиалем.

«Да, я заметил, что появилось много желающих играть в нашей спортивной школе, хотя, к сожалению, взять получается не всех. Дети постоянно следят за матчами, пересматривают какие-то моменты в телефонах. Футбольный бум всё-таки ощущается», — сказал Шпинёв в эксклюзивном интервью RT.

Ранее герой предвыборного ролика ЧМ-2018 Артём Шпинёв высказал мнение, нужно ли Миранчукам уезжать в Европу.