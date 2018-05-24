Павлюченкова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Страсбурге

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Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Страсбурге.

В матче 1/4 финала Павлюченкова одержала победу над представительницей Казахстана Зариной Дияс. Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

В полуфинале Павлюченкова сыграет с австралийкой Эшли Барти.

Ранее Мария Шарапова представила наряд, в котором сыграет на «Ролан Гаррос».

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