В Чехии полиция задержала грабителя, напавшего на теннисистку Квитову
Как сообщает Ceska Televize, преступник был задержан после анонимной наводки, полученной ещё в январе.
Отмечается, что злоумышленник связан с наркоторговцами и сам является наркоманом. Его также подозревают в серии нападений на пожилых людей.
В декабре 2016 года Квитова получила ножевое ранение в результате нападения, которое было совершено в её собственном доме.
Ранее сообщалось, что чешская полиция закрыла расследование дела о нападении на Квитову.