В Чехии полиция задержала грабителя, напавшего на теннисистку Квитову

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Чешская полиция задержала грабителя, напавшего на двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову.

Как сообщает Ceska Televize, преступник был задержан после анонимной наводки, полученной ещё в январе.

Отмечается, что злоумышленник связан с наркоторговцами и сам является наркоманом. Его также подозревают в серии нападений на пожилых людей.

В декабре 2016 года Квитова получила ножевое ранение в результате нападения, которое было совершено в её собственном доме.

Ранее сообщалось, что чешская полиция закрыла расследование дела о нападении на Квитову.

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