В Чехии полиция задержала грабителя, напавшего на теннисистку Квитову

Чешская полиция задержала грабителя, напавшего на двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову.

Как сообщает Ceska Televize, преступник был задержан после анонимной наводки, полученной ещё в январе.

Отмечается, что злоумышленник связан с наркоторговцами и сам является наркоманом. Его также подозревают в серии нападений на пожилых людей.

В декабре 2016 года Квитова получила ножевое ранение в результате нападения, которое было совершено в её собственном доме.

Ранее сообщалось, что чешская полиция закрыла расследование дела о нападении на Квитову.