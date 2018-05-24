Кузнецов: быстрый гол принёс позитивные эмоции и стал решающим

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в седьмом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Сыграли очень чётко. Быстрый гол принёс позитивные эмоции и стал решающим. Потом правильно оборонялись и ждали своего момента», — приводит слова Кузнецова пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что лично ему не было сложно найти необходимый баланс между эмоциями и хоккеем накануне седьмого и решающего матча с «Тампой».

«В силу возраста, да и я сам такой человек, не думаю о подобных вещах. Для меня каждая игра — как седьмая», — добавил россиянин.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет.

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