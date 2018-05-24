Кузнецов: быстрый гол принёс позитивные эмоции и стал решающим
«Сыграли очень чётко. Быстрый гол принёс позитивные эмоции и стал решающим. Потом правильно оборонялись и ждали своего момента», — приводит слова Кузнецова пресс-служба НХЛ.
Он отметил, что лично ему не было сложно найти необходимый баланс между эмоциями и хоккеем накануне седьмого и решающего матча с «Тампой».
«В силу возраста, да и я сам такой человек, не думаю о подобных вещах. Для меня каждая игра — как седьмая», — добавил россиянин.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет.