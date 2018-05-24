Клопп рассказал, почему согласился возглавить «Ливерпуль»

Немецкий специалист Юрген Клопп объяснил, почему в 2015 году возглавил именно «Ливерпуль».

«Конечно, у меня были предложения от других клубов. Почему я выбрал «Ливерпуль»? Мне нравится история. Я действительно футбольный романтик. Я знал, что, вероятно, смогу помочь. Возможно, я был очень нужен «Ливерпулю». Я знаю, на что я способен», — приводит слова Клоппа Mirror.

Он отметил, что в «Ливерпуле» его принимают таким, какой он есть, не требуют ничего лишнего, поэтому он может полностью сосредоточиться на футболе.

«Это футбольный клуб, именно футбольный. Я вёл переговоры и с другими клубами, но они не производили впечатления футбольных. Всё вертелось вокруг маркетинга, имиджа. Да, всё это часть футбола, но это не должно быть на первом, втором, третьем, четвёртом местах, это не должно быть приоритетом. Для меня самое важное — сама игра, улучшать игру команды. В этом я хорош, остальное для меня не важно», — добавил немецкий специалист.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Под его руководством команда заняла 8-е место в сезоне-2015/16 и четвёртые места в двух последующих.

Ранее Клопп заявил, что «Ливерпуль» будет играть в свой футбол в финале ЛЧ с «Реалом».