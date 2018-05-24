Украинский боксёр Ломаченко отказался от пояса WBO во втором полулёгком весе

Украинский боксёр Василий Ломаченко снял с себя полномочия чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) во втором полулёгком весе.

«Я пишу от имени команды Ломаченко. Василий хочет продолжить карьеру в лёгком весе, поэтому мы с почтением отказываемся от титула WBO, чтобы дать возможность претендентам поспорить за вакантный пояс», — приводит Boxing Scene слова вице-президента компании Top Rank Карла Моретти.

Теперь в активе 30-летнего украинца остался пояс по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в лёгком весе, завоёванный в поединке с венесуэльцем Хорхе Линаресом.

Ранее сообщалось, что переговоры по финальному бою WBSS Гассиев — Усик не увенчались успехом.