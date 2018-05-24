Прокуратура Неаполя открыла дело в отношении «Ювентуса» за указание неверного количества чемпионств в Серии А

Прокуратура Неаполя начала расследование в отношении туринского «Ювентуса» по обвинению в предоставлении ложной информации.

Как сообщает Corriere del Mezzogiorno, туринский клуб во время празднования победы в сезоне-2017/18 указал, что у него в активе 36 титулов, в то время как официально у «Ювентуса» 34 «скудетто», поскольку награды за сезоны-2004/05 и 2005/06 были отозваны за договорные матчи.

Издание не уточняет, какие санкции могут быть применены к клубу.

Отмечается, что жалоба на «Ювентус» была подана адвокатом Анджело Пизани, который ранее представлял интересы Диего Марадоны.

Ранее сообщалось, что бывшему футболисту сборной Италии грозит шесть лет тюрьмы за связи с мафией.