Вице-президент «Спартака» рассказал, останется ли Глушаков капитаном команды
Вице-президент московского футбольного клуба «Спартак» Наиль Измайлов рассказал, останется ли полузащитник Денис Глушаков капитаном команды.
«Это решение принимается внутри команды. Так было всегда в «Спартаке», так будет и сейчас. Решение за игроками и тренерами», — приводит слова Измайлова Sport24.
Ранее в «Спартаке» рассказали о бюджете клуба на следующий сезон.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен