Вице-президент «Спартака» рассказал, останется ли Глушаков капитаном команды

Вице-президент московского футбольного клуба «Спартак» Наиль Измайлов рассказал, останется ли полузащитник Денис Глушаков капитаном команды.

«Это решение принимается внутри команды. Так было всегда в «Спартаке», так будет и сейчас. Решение за игроками и тренерами», — приводит слова Измайлова Sport24.

Ранее в «Спартаке» рассказали о бюджете клуба на следующий сезон.