В «Спартаке» рассказали о бюджете клуба на следующий сезон

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Вице-президент московского футбольного клуба «Спартак» Наиль Измайлов рассказал о бюджете на будущий сезон.

«Про трансферы я в этот раз говорить ничего не буду. Бюджет «Спартака» на следующий сезон сформирован, он такой же, как и в прошлом году», — приводит слова Измайлова Sport24.

Он отметил, что бюджет клуба не зависит попадания команды групповой этап Лиги чемпионов.

«Если попадём — получим ещё 20 миллионов. Пойдут ли они на трансферы? Повторюсь, вообще ничего про них говорить не буду», — добавил фунционер.

Ранее агент рассказал, продолжит ли Марио Пашалич выступать за «Спартак».

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