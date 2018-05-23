СМИ: Это’О может продолжить карьеру в «Лацио»

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Нападающий турецкого «Коньяспора» Самюэль Это’О может продолжить карьеру в итальянском «Лацио».

Как сообщает Football Italia, 37-летний камерунец провёл четырёхчасовую встречу со спортивным директором «Лацио» Игли Таре в Риме.

Отмечается, что Это’О заменит в составе команды Луиша Нани, который не оправдал надежд руководства и болельщиков «Лацио».

Ранее сообщалось, что «Наполи» объявил о назначении Карло Анчелотти главным тренером команды.

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