СМИ: Это’О может продолжить карьеру в «Лацио»

Нападающий турецкого «Коньяспора» Самюэль Это’О может продолжить карьеру в итальянском «Лацио».

Как сообщает Football Italia, 37-летний камерунец провёл четырёхчасовую встречу со спортивным директором «Лацио» Игли Таре в Риме.

Отмечается, что Это’О заменит в составе команды Луиша Нани, который не оправдал надежд руководства и болельщиков «Лацио».

Ранее сообщалось, что «Наполи» объявил о назначении Карло Анчелотти главным тренером команды.