Клуб НХЛ «Аризона» заключил контракт с хоккеистом «Локомотива» Любушкиным

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотис» подписал контракт с защитником ярославского «Локомотива» Ильёй Любушкиным.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один год.

Минувший сезон Любушкин провёл в ярославском «Локомотиве», за который сыграл 50 матчей регулярного чемпионата (3 шайбы и 6 передач) и девять игр плей-офф (1 шайба).

Ранее сообщалось, что защитник сборной России Егор Яковлев подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси».

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