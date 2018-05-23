Клуб НХЛ «Аризона» заключил контракт с хоккеистом «Локомотива» Любушкиным
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотис» подписал контракт с защитником ярославского «Локомотива» Ильёй Любушкиным.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один год.
Минувший сезон Любушкин провёл в ярославском «Локомотиве», за который сыграл 50 матчей регулярного чемпионата (3 шайбы и 6 передач) и девять игр плей-офф (1 шайба).
Ранее сообщалось, что защитник сборной России Егор Яковлев подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси».
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