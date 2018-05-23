Голодец: Россия — хоккейная страна, для каждого жителя страны хоккей является неотъемлемой частью жизни

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Вице-премьер России Ольга Голодец на церемонии закрытия юбилейного, десятого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) высоко оценила деятельность лиги в популяризации хоккея в стране.

«Десятилетий рубеж — это серьёзный возраст, КХЛ есть чем гордиться. Цифры убедительные, огромное достижение в работе всей лиги. Мы — хоккейная страна, для каждого жителя страны хоккей является неотъемлемой частью жизни, и с ним мы связываем свои главные спортивные надежды. Благодаря хоккею, благодаря игрокам, руководителям, врачам, тренерам на сегодняшний день 600 тыс. детей по всей стране занимаются хоккеем, каждый год мы зажигаем новые звёзды. Нам есть на кого равняться», — заявила Голодец.

Ранее сообщалось, что КХЛ проведёт вынесенные матчи в Вене и Цюрихе в сезоне-2018/19.

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