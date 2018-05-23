Алаев: Егоров хорошо зарекомендовал себя в качестве главы департамента судейства и инспектирования РФС
«Егоров — молодой и энергичный управленец, который хорошо зарекомендовал себя на новом месте. Он понимает свою меру ответственности, в том числе благодаря его усилиям концовка чемпионата России прошла гладко, без громких судейских ошибок», — приводит слова Алаева пресс-служба РФС.
Он отметил, что за плечами Егорова большая судейская карьера, и он досконально знает специфику работы футбольных арбитров.
«РФС рассчитывает, что накопленный опыт и профессионализм позволят ему качественно выполнять свою работу», — добавил функционер.
Ранее сообщалось, что РФС утвердил Егорова руководителем департамента судейства и инспектирования.