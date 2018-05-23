РФС утвердил Егорова руководителем департамента судейства и инспектирования
Российский футбольный союз (РФС) объявил об утверждении Александра Егорова на должность руководителя департамента судейства и инспектирования.
Об этом сообщает пресс-служба РФС.
С апреля 2018 года Егоров исполнял обязанности главы департамента после отставки его предыдущего руководителя — Андрея Будогосского.
Ранее в РФС заверили, что массовых столкновений болельщиков на ЧМ-2018 не будет.
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