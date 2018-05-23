В восьми городах России ограничат судоходство на время ЧМ-2018

В акваториях восьми городов ограничат судоходство на время чемпионата мира по футболу 2018 года, передают «Известия» со ссылкой на Росморречфлот.

Соответствующий приказ Минтранса зарегистрировал Минюст.

Документом утверждены участки акваторий, где нельзя будет ходить судам и маломерным плавсредствам.

Например, в Санкт-Петербурге судоходство ограничат 15, 19, 22, 26 июня и 3, 10, 14 июля около Крестовского острова, где расположен стадион «Санкт-Петербург».

В Москве ограничение будет введено 14, 17, 20, 26 июня и 1, 11, 15 июля, в том числе у Лужнецкой набережной от Бережковского до Новоандреевского моста.

Ограничения также вводятся в Сочи, Волгограде, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Ранее m24 сообщало, что в Москве отремонтируют 11 центральных станций метро к ЧМ-2018.