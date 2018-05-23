Музей футбола откроют в «Лужниках» после ЧМ-2018

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что на территории спорткомплекса «Лужники» после чемпионата мира по футболу откроется музей футбола.

Инициатива уже обсуждена с руководством Российского футбольного союза, сообщает газета «Известия».

Открытие музея планируется после ЧМ-2018. Заммэра добавил, что уже подобраны некоторые экспонаты.

Ранее сообщалось, что награда «Золотой мяч» легендарного голкипера московского «Динамо» и сборной СССР по футболу Льва Яшина была представлена на футбольно-музыкальном фестивале в Лужниках.