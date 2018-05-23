Федерация биатлона Крыма войдёт в состав СБР

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Федерация биатлона Крыма войдёт в состав Союза биатлонистов России (СБР).

Такое решение было принято на первом заседании правления СБР в новом составе, сообщается на официальном сайте организации.

В рамках заседания было объявлено, что первым вице-президентом организации назначен Алексей Нуждов. Владимир Драчёв, Сергей Чепиков и Сергей Тарасов были выбраны в качестве делегатов Олимпийского собрания. Таким образом, вышеперечисленная троица примет участие в выборах нового президента Олимпийского комитета России (ОКР).  

Также была создана комиссия по пневматическому оружию, в состав которой вошли Нуждов, Андрей Левунин, Сергей Тарасов.

Ранее сообщалось, что к тренировкам женской команды Белоруссии по биатлону подключились несколько россиянок, которые рассматривают вариант со сменой спортивного гражданства.

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