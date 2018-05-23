СМИ: Футболисты сборной Англии опасаются, что их родственники и друзья станут жертвами расизма в России

Футболисты сборной Англии выразили опасения, что их родственники и друзья могут стать жертвами проявления расизма во время чемпионата мира в России.

Об этом сообщает The Guardian.

Футбольная ассоциация Англии (FA) проводит специальную программу подготовки игроков к возможным проблемам в России.

Футболисты сборной Англии получили рекомендации по поведению в случае возможных проявлений расизма, а психолог ассоциации Пиппа Гранж в таких случаях будет консультировать, как справиться с этим явлением.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что накануне чемпионата мира 2018 года в России игроков национальной команды на специальных встречах подготовят к возможным расистским выкрикам болельщиков во время турнира.