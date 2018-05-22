Россиянка Забелинская стала третьей на этапе велогонки Мирового тура в Мадриде

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Российская велогонщица Ольга Забелинская заняла третье место на заключительном этапе многодневки Emakumeen XXXI Bira в Испании, которая входит в календарь Мирового тура.

Об этом сообщает ТАСС.

Победу в гонке одержала представительница Австралии Аманда Спратт, второй стала итальянка Элиза Лонго Боргини.

В общем зачёте Забелинская расположилась на седьмом месте, проиграв 1 минуту 52 секунды Спратт, победившей по итогам всей многодневки.

Ранее сообщалось, что лидер «Джиро д’Италия» Йейтс победил на 15-м этапе велогонки.

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