Врач сборной России: расследование ФИФА подтвердило отсутствие злоупотреблений с допингом

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал результат расследования Международной федерации футбола (ФИФА) по допинговым делам игроков команды.

«Мы все очень рады, что ФИФА провела объективное расследование, которое может и расстроило наших недоброжелателей, но подтвердило очевидные нам вещи — в российском футболе никогда не было и нет никаких злоупотреблений», — приводит слова Безуглова РИА Новости.

Он отметил, что ведущие российские футболисты десятки раз сдавали допинг-пробы, которые анализировались в европейских лабораториях. Безуглов подчеркнул, что пробы всегда были чистыми.

Ранее сообщалось, что ФИФА не нашла доказательств нарушений российскими футболистами допинговых правил.