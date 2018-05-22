Палестинский футболист призвал сборную Аргентины бойкотировать матч с Израилем

Палестинский футболист Мухаммед Халил призвал сборную Аргентины бойкотировать контрольный матч со сборной Израиля.

«Я призываю аргентинскую команду проявить солидарность с нами и бойкотировать запланированную игру с Израилем, который оккупирует нашу землю», — цитирует Халила The National.

Израильские войска убили 102 палестинца и ранили сотни человек после обстрела протестующих в секторе Газа начиная с 30 марта. 23-летний Халил сам был ранен, в связи с этим ему пришлось завершить карьеру.

«Нет ничего дружелюбного в том, что Израиль убивает мирных демонстрантов в Газе», — добавил Халил.

Матч Израиль — Аргентина запланирован на 9 июня в Хайфе.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение воздержаться от введения санкций в отношении Израильской футбольной ассоциации и Футбольной ассоциации Палестины.