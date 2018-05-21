Колобков: никаких сомнений в готовности к ЧМ-2018 нет

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что у него нет сомнений относительно готовности страны к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Ничего не вызывает беспокойства, все стадионы сданы, все площадки и базы команд будут сданы до конца мая. Они находятся под нашим контролем и под контролем самих команд. Никаких сомнений в готовности к чемпионату мира нет», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что футболистов сборной Англии подготовят к расистским выкрикам болельщиков на ЧМ-2018.