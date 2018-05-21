Футболистов сборной Англии подготовят к расистским выкрикам болельщиков на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что на кануне чемпионата мира 2018 года в России игроков национальной команды на специальных встречах подготовят к возможным расистским выкрикам болельщиков во время турнира.

«Мы с игроками прорабатываем способы взаимной поддержки на случай, если что-то подобное произойдёт. Конечно, будет официальный протокол, в котором прописаны дальнейшие действия, но мы надеемся, что таких инцидентов не будет. Это праздник футбола, и нам стоит говорить об игре на поле, а не вещах, происходящих за его пределами», — приводит слова Саутгейта The Independent.

Он отметил, что у команды запланировано несколько встреч, на которых они будут говорить об этом.

«Самое важное — у нас есть возможность поддержать наших игроков, если что-то произойдёт, и они знают, как партнёры и персонал будут действовать», — добавил тренер.

Ранее экс-футболист «Интера» оценил подготовку России к чемпионату мира.