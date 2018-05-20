«Интер» завоевал право выступать в Лиге чемпионов сезона 2018/2019, обыграв «Лацио»
Встреча завершилась со счётом 3:2.
Голы в составе команды Лучано Спаллетти забили Данило Д’Амброзио, Мауро Икарди и Матиас Весино.
Подопечные Симоне Индзаги ответили точными ударами Ивана Перишича и Фелипе Андерсона.
Таким образом, «Интер» сравнялся по очкам с «Лацио» в турнирной таблице чемпионата Италии (по 72 балла) и благодаря дополнительным показателям занял четвёртое место, которое позволит ему выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Столичный коллектив представит Италию в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что «Милан» разгромил «Фиорентину» в последнем туре Серии А и квалифицировался в Лигу Европы.