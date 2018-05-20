«Интер» завоевал право выступать в Лиге чемпионов сезона 2018/2019, обыграв «Лацио»

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Миланский «Интер» одержал гостевую победу над римским «Лацио» в 38-м туре итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 3:2.

Голы в составе команды Лучано Спаллетти забили Данило Д’Амброзио, Мауро Икарди и Матиас Весино.

Подопечные Симоне Индзаги ответили точными ударами Ивана Перишича и Фелипе Андерсона.

Таким образом, «Интер» сравнялся по очкам с «Лацио» в турнирной таблице чемпионата Италии (по 72 балла) и благодаря дополнительным показателям занял четвёртое место, которое позволит ему выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Столичный коллектив представит Италию в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что «Милан» разгромил «Фиорентину» в последнем туре Серии А и квалифицировался в Лигу Европы.

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