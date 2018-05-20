Нигматуллин: в ФК «Спартак» моего сына посчитали блатным, он будет играть в «Атланте»

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал, что его сын не смог пройти просмотр в московском «Спартаке» и подписал контракт с «Атлантой Юнайтед» из MLS.

«Мы были в феврале на просмотре в «Атланте», нам всё понравилось, и в команде остались довольны Русланом. «Атланта» — крутая команда по американским меркам, идёт на первом месте в Восточной конференции. В «Спартак» нас не взяли, посчитали, что мы блатные. Поэтому решили пойти другим путём», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что его сыну хотелось найти такой вариант, где бы о его отце не знали и оценивали только по спортивным возможностям.

«Сейчас ждём период заявок, вчера он провёл первый товарищеский матч. Будет выступать за молодёжку. Большой плюс — есть вторая команда, как у «Спартака». Основа выступает в MLS, а дублёры — в лиге ниже», — добавил Нигматуллин.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется футболистом, который год назад отказал «Спартаку».