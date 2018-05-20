Фанаты «Црвены Звезды» сожгли автобус футбольной команды во время празднования чемпионского титула

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Фанаты «Црвены Звезды» случайно сожгли автобус команды во время парада по случаю празднования победы в чемпионате Сербии по футболу в сезоне-2017/18.
Фанаты «Црвены Звезды» сожгли автобус футбольной команды во время празднования чемпионского титула
  • РИА Новости
  • © Александар Джорович

Болельщики команды активно использовали пиротехнику, одна из петард попала в автобус с футболистами.

Никто из игроков не пострадал: они эвакуировались из автобуса и продолжили путь до центра города пешком.

Чемпионский парад прошёл в Белграде после 37-го тура чемпионата Сербии, в котором «Црвена Звезда» разгромила «Вождовац» со счётом 5:1 и в результате в 28-й раз в истории завоевала титул.

Ранее сообщалось, что два фаната «Ювентуса» серьёзно пострадали во время чемпионского парада команды.

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