Фанаты «Црвены Звезды» сожгли автобус футбольной команды во время празднования чемпионского титула

Фанаты «Црвены Звезды» случайно сожгли автобус команды во время парада по случаю празднования победы в чемпионате Сербии по футболу в сезоне-2017/18.

Болельщики команды активно использовали пиротехнику, одна из петард попала в автобус с футболистами.

Никто из игроков не пострадал: они эвакуировались из автобуса и продолжили путь до центра города пешком.

Аутобус којим су кренули играчи се запалио, али је срећом све у реду са нашим играчима @crvenazvezdafkpic.twitter.com/5EScjEA19N — Moja Crvena zvezda (@sdcrvenazvezda) 19 мая 2018 г.

Чемпионский парад прошёл в Белграде после 37-го тура чемпионата Сербии, в котором «Црвена Звезда» разгромила «Вождовац» со счётом 5:1 и в результате в 28-й раз в истории завоевала титул.

Ранее сообщалось, что два фаната «Ювентуса» серьёзно пострадали во время чемпионского парада команды.