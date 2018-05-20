«Валенсия» обыграла «Депортиво» в заключительном туре Примеры
Встреча завершилась со счётом 2:1.
Победу «Валенсии» принесли голы Симоне Дзадза и Гонсалу Гедеша.
«Депортиво» ответил результативным ударом Лукаса Переса.
«Валенсия» с 73 очками завершила сезон на четвёртом месте, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов.
«Депортиво», досрочно лишившийся шансов на сохранение места в Примере, завершил чемпионат на 18-й строчке с 29 очками в активе.
Ранее сообщалось, что футболисты «Атлетико» сыграют против «Эйбара» в футболках, посвящённых Фернандо Торресу.