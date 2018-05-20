«Валенсия» обыграла «Депортиво» в заключительном туре Примеры

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«Валенсия» на своём поле одержала победу над «Депортиво» в матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Победу «Валенсии» принесли голы Симоне Дзадза и Гонсалу Гедеша.

«Депортиво» ответил результативным ударом Лукаса Переса.

«Валенсия» с 73 очками завершила сезон на четвёртом месте, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов.

«Депортиво», досрочно лишившийся шансов на сохранение места в Примере, завершил чемпионат на 18-й строчке с 29 очками в активе.

Ранее сообщалось, что футболисты «Атлетико» сыграют против «Эйбара» в футболках, посвящённых Фернандо Торресу.

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