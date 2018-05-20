Алексей Миранчук: атмосфера в сборной просто великолепная, все мысли только о чемпионате мира

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук поделился впечатлениями от первых дней тренировочного сбора национальной команды, проходящего в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Все три дня прошли супер, позитивно. Постепенно втягиваемся в тренировочный процесс, но понимаем, что на сборах в Австрии будет другая работа. Атмосфера в команде просто великолепная, все мысли только о чемпионате мира, и национальный чемпионат уже в прошлом. Конечно, есть небольшое волнение перед мировым первенством, но ни о каких страхах речи нет», — приводит слова Миранчука ТАСС.

Ранее Сергей Игнашевич рассказал, вызвали ли его в сборную России как игрока основного состава.