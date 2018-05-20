Суд взыскал с ХК «Амур» 132 млн рублей

Арбитражный суд Хабаровского края взыскал с клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» 131,796 млн рублей.

Как сообщает RNS, данные средства взысканы в качестве погашения долга в пользу акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания».

Отмечается, что в данную сумму входят основной долг в сумме 94 572 000 рублей, проценты за пользование займом в сумме 37 223 938 рублей 46 копеек и расходы по уплате госпошлины в сумме 200 000 рублей.

По итогам сезона-2017/18 «Амур» занял восьмое место в регулярном чемпионате Восточной конференции КХЛ, но уступил казанскому «Ак Барсу» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что не позволит исключить «Адмирал» и «Амур» из КХЛ.