Зверев победил Чилича и вышел в финал теннисного турнира в Риме

Представитель Германии Александр Зверев обыграл хорвата Марина Чилича в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча завершилась со счётом 7:6 (15:13), 7:5. Матч длился 2 часа 1 минуту.

Зверев вышел в финал, где встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч Зверев — Надаль запланирован на 20 мая, начало — в 17:00 мск.

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль отметил игру серба Новака Джоковича в полуфинале турнира ATP в Риме.