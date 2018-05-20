Зверев победил Чилича и вышел в финал теннисного турнира в Риме

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Представитель Германии Александр Зверев обыграл хорвата Марина Чилича в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча завершилась со счётом 7:6 (15:13), 7:5. Матч длился 2 часа 1 минуту.

Зверев вышел в финал, где встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч Зверев — Надаль запланирован на 20 мая, начало — в 17:00 мск.

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль отметил игру серба Новака Джоковича в полуфинале турнира ATP в Риме.

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