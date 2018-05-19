«Реал» упустил преимущество в два мяча в матче чемпионата Испании по футболу с «Вильярреалом»

Мадридский «Реал» на выезде упустил победу в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу с «Вильярреалом».

Встреча завершилась со счётом 2:2. «Реал» повёл в счёте благодаря голам Гарета Бэйла (11-я минута) и Криштиану Роналду (32-я). «Вильярреал» сумел отыграться усилиями Рохера Мартинеса (70-я) и Самуэля Кастильехо (85-я). Полузащитник сборной России и «Вильярреала» Денис Черышев остался в запасе. «Реал» с 76 очками занял третье место по итогам чемпионата Испании. «Вильярреал» стал пятым (61 очко). Ранее бывший игрок «Реала» и сборной Испании по футболу Мичел Сальгадо поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, в котором мадридский клуб встретится с «Ливерпулем».