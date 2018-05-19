Отец Нурмагомедова: бой Хабиба с Фергюсоном должен стать лучшим в истории UFC

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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов считает американца Тони Фергюсона самым главным соперником для своего сына.

«Я всегда считал и считаю, что для нас соперник номер один — Фергюсон. Он дважды сошёл с дистанции намеченного боя, дважды с неё сходил и Хабиб. Я считаю, что это тот бой, которого все очень долго ждали. И он должен стать лучшим боем в истории UFC. Надо подождать, пока выздоровеет Фергюсон, и пробовать ещё раз организовать эту встречу», — приводит слова Нурмагомедова-старшего РИА Новости.

Он также сказал, что до поединка с Фергюсоном необходимо провести бой с Дастином Порье или Конором Макгрегором.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов четыре года назад задумывался о завершении спортивной карьеры.

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