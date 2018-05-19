СМИ: Экс-футболист ЦСКА Вернблум может стать игроком греческого ПАОКа
Шведский полузащитник Понтус Вернблум, выступавший в составе московского ЦСКА, может стать игроком греческого клуба ПАОК.
Греческий клуб предложил шведу трёхлетний контракт на €3,6 млн, сообщает Sport24.
Вернблум пришёл в ЦСКА в 2012 году и покинул команду по окончании сезона-2017/18.
Ранее Вернблум заявил, что решение об уходе из московского клуба было самым тяжёлым в его жизни.
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