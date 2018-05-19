СМИ: Экс-футболист ЦСКА Вернблум может стать игроком греческого ПАОКа

Шведский полузащитник Понтус Вернблум, выступавший в составе московского ЦСКА, может стать игроком греческого клуба ПАОК.

Греческий клуб предложил шведу трёхлетний контракт на €3,6 млн, сообщает Sport24.

Вернблум пришёл в ЦСКА в 2012 году и покинул команду по окончании сезона-2017/18.

Ранее Вернблум заявил, что решение об уходе из московского клуба было самым тяжёлым в его жизни.