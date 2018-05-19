Велогонщика из Нидерландов сняли с «Тура Норвегии» за удар соперника
Об этом сообщает Cyclingnews.
«Нельзя бить соперника, особенно в лицо. Это плохо для репутации велоспорта, спортсменам нельзя устраивать самосуд», — заявил судья гонки.
Ван Хеке, в свою очередь, отметил, что наказание получилось слишком суровым, так как Бом бил его не в лицо, а в бедро.
Бом принёс извинения болельщикам и организаторам турнира.
Ранее сообщалось, что в Московском велопараде могут принять участие более 50 тыс. человек.