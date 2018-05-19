Велогонщика из Нидерландов сняли с «Тура Норвегии» за удар соперника

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Голландский велогонщик Ларс Бом получил дисквалификацию на втором этапе «Тура Норвегии» за то, что во время гонки ударил бельгийца Пребена Ван Хеке.

Об этом сообщает Cyclingnews.

«Нельзя бить соперника, особенно в лицо. Это плохо для репутации велоспорта, спортсменам нельзя устраивать самосуд», — заявил судья гонки.

Ван Хеке, в свою очередь, отметил, что наказание получилось слишком суровым, так как Бом бил его не в лицо, а в бедро.

Бом принёс извинения болельщикам и организаторам турнира.

Ранее сообщалось, что в Московском велопараде могут принять участие более 50 тыс. человек. 

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