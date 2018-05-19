Велогонщика из Нидерландов сняли с «Тура Норвегии» за удар соперника

Голландский велогонщик Ларс Бом получил дисквалификацию на втором этапе «Тура Норвегии» за то, что во время гонки ударил бельгийца Пребена Ван Хеке.

Об этом сообщает Cyclingnews.

«Нельзя бить соперника, особенно в лицо. Это плохо для репутации велоспорта, спортсменам нельзя устраивать самосуд», — заявил судья гонки.

Ван Хеке, в свою очередь, отметил, что наказание получилось слишком суровым, так как Бом бил его не в лицо, а в бедро.

Бом принёс извинения болельщикам и организаторам турнира.

Ранее сообщалось, что в Московском велопараде могут принять участие более 50 тыс. человек.