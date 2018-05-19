Агент прокомментировал информацию о желании футболиста «Локомотива» Фернандеша вернуться в «Бешикташ»
«Фернандеш может перейти в «Бешикташ»? Не хотел бы это комментировать, так как это не соответствует действительности», — приводит слова Барбозы «Чемпионат».
Агент отметил, что у Фернандеша и «Локомотива» есть обоюдное желание подписать новый контракт.
«Надеемся, что вопрос решится до начала чемпионата мира», — добавил Барбоза.
Фернандеш выступал за «Бешикташ» с 2011 по 2014 год.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» пока не договорился с Фернандешем о новом контракте.