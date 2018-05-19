Агент прокомментировал информацию о желании футболиста «Локомотива» Фернандеша вернуться в «Бешикташ»

Паулу Барбоза, который является агентом полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша, прокомментировал информацию о возможном возвращении футболиста в «Бешикташ».

«Фернандеш может перейти в «Бешикташ»? Не хотел бы это комментировать, так как это не соответствует действительности», — приводит слова Барбозы «Чемпионат».

Агент отметил, что у Фернандеша и «Локомотива» есть обоюдное желание подписать новый контракт.

«Надеемся, что вопрос решится до начала чемпионата мира», — добавил Барбоза.

Фернандеш выступал за «Бешикташ» с 2011 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» пока не договорился с Фернандешем о новом контракте.