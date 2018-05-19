«Зенит» интересуется футболистом, который год назад отказал «Спартаку»

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Нападающий «Гремио» Луан попал в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита».

Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации издания, в ответ на запрос руководства сине-бело-голубых бразильский клуб оценил трансфер 25-летнего игрока в €20 млн.

В прошедшем сезоне Луаном интересовался московский «Спартак», однако так и не смог договориться о переходе. В ноябре форвард продлил контракт с «Гремио» до 2020 года.

Ранее сообщалось, что российский футбольный клуб предложил защитнику «Ботафого» Рабелло €5,7 млн в год.

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