«Зенит» интересуется футболистом, который год назад отказал «Спартаку»

Нападающий «Гремио» Луан попал в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита».

Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации издания, в ответ на запрос руководства сине-бело-голубых бразильский клуб оценил трансфер 25-летнего игрока в €20 млн.

В прошедшем сезоне Луаном интересовался московский «Спартак», однако так и не смог договориться о переходе. В ноябре форвард продлил контракт с «Гремио» до 2020 года.

Ранее сообщалось, что российский футбольный клуб предложил защитнику «Ботафого» Рабелло €5,7 млн в год.