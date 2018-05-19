СМИ: «Челси» является главным претендентом на футболиста «Баварии» Левандовского
Об этом сообщает Daily Express.
По информации издания, форвард уже обсудил с агентом Пини Захави своё будущее.
Отмечается, что сам Левандовский надеялся добиться перехода в мадридский «Реал», однако высока вероятность того, что испанский клуб откажется от его кандидатуры.
Таким образом, «Челси» может получить возможность подписать игрока без конкуренции.
Ранее сообщалось, что «Челси» и «Арсенал» отказались от кандидатуры тренера Энрике из-за его высокомерия.