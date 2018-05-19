СМИ: «Челси» является главным претендентом на футболиста «Баварии» Левандовского

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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский может стать футболистом лондонского «Челси» в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает Daily Express.

По информации издания, форвард уже обсудил с агентом Пини Захави своё будущее.

Отмечается, что сам Левандовский надеялся добиться перехода в мадридский «Реал», однако высока вероятность того, что испанский клуб откажется от его кандидатуры.

Таким образом, «Челси» может получить возможность подписать игрока без конкуренции.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Арсенал» отказались от кандидатуры тренера Энрике из-за его высокомерия.

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