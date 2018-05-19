Буффон поздравил «Парму» с возвращением в Серию А
Голкипер туринского «Ювентуса» поздравил «Парму» с возвращением в итальянскую Серию А.
«Великая «Парма»!» — написал Буффон в Twitter.
40-летний вратарь выступал в составе «Пармы» с 1995 по 2001 год, после чего перебрался в свой нынешний клуб — «Ювентус».
Ранее футбольный клуб «Парма» вернулся в итальянскую Серию А спустя три года после своего банкротства.
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