Агент подтвердил, что экс-футболист «Зенита» Кришито подписал восьмилетний контракт с «Дженоа»
«Он подписал восьмилетний контракт — пять из них в качестве футболиста и три как менеджер. Мы увидим его в «Дженоа» в следующем сезоне и, надеюсь, в сборной Италии», — приводит слова Паскуалина FC Inter 1908 со ссылкой на Radio Sportiva.
По словам агента, Кришито мог оказаться в миланском «Интере», однако футболист предпочёл вернуться в клуб, в котором начинал профессиональную карьеру.
Ранее болельщики санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» проводили покинувшего команду итальянского защитника Доменико Кришито в аэропорту Пулково.