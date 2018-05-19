Агент подтвердил, что экс-футболист «Зенита» Кришито подписал восьмилетний контракт с «Дженоа»

Агент бывшего футболиста санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито Клаудио Паскуалин подтвердил, что его клиент подписал восьмилетний контракт с «Дженоа».

«Он подписал восьмилетний контракт — пять из них в качестве футболиста и три как менеджер. Мы увидим его в «Дженоа» в следующем сезоне и, надеюсь, в сборной Италии», — приводит слова Паскуалина FC Inter 1908 со ссылкой на Radio Sportiva.

По словам агента, Кришито мог оказаться в миланском «Интере», однако футболист предпочёл вернуться в клуб, в котором начинал профессиональную карьеру.

Ранее болельщики санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» проводили покинувшего команду итальянского защитника Доменико Кришито в аэропорту Пулково.