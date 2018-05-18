Футбольный клуб в Болгарии оштрафован из-за детей со свастикой

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Дисциплинарный комитет Болгарского футбольного союза принял решение оштрафовать «Левски» по итогам финального матча Кубка Болгарии со «Славией».

«Левски» оштрафован на €19,1 тыс. из-за появления на поле детей со свастикой и нацистским приветствием, сообщает topsport.bg.

Во время финала два ребёнка выбежали на беговую дорожку — у одного из них на теле была замечена свастика, а второй демонстрировал нацистское приветствие.

Победу в финальном матче Кубка Болгарии одержала «Славия» в серии послематчевых пенальти.

Ранее полиция Болгарии арестовала футбольного фаната, который ранил сотрудника жандармерии во время матча между софийскими командами «Левски» и ЦСКА.

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