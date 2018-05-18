Мутко обозначил задачу для сборной России по футболу на ЧМ-2018

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал, какая задача стоит перед сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Наша задача — вернуть доверие болельщиков, мы должны быть все открыты. Может быть, справедливо или несправедливо, но часто критикуют футбол. Попросил ребят отрешиться от всех проблем — клубных, личных, семейных — и попробовать сосредоточиться на подготовке, пройти этот сложный период», — сказал Мутко.

Он также сообщил, что успел поговорить с футболистами национальной команды перед сбором в Австрии.

«Поговорил с командой. Самые главные слова будут перед самим чемпионатом мира. Сейчас поздравил их с тем, что они получили возможность представлять страну на самом главном в их жизни чемпионате мира», — добавил он.

Ранее нападающий сборной России по футболу Фёдор Чалов поделился впечатлениями от первой тренировки в составе национальной команды.