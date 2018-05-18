Колобков сохранит пост министра спорта России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным предложил на пост министра спорта кандидатуру Павла Колобкова.
Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства одобрил представленные ему кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.
Колобков занимал должность министра спорта в прежнем составе правительства.
Ранее Колобков заявил, что сборная России показала на чемпионате мира достойный хоккей и боролась до конца.
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