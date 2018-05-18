Сборная России по художественной гимнастике завоевала пять медалей на Гран-при в Израиле

Сборная России по художественной гимнастике завоевала пять медалей на этапе Гран-при в Израиле.

Об этом сообщает РИА Новости.

В упражнениях с обручем победительницей стала Арина Аверина. Она же заняла второе место в упражнениях с мячом.

Кроме того, Екатерина Селезнёва завоевала серебро в упражнениях с лентой и бронзу в упражнениях с булавами.

Также россиянки выиграли групповые упражнения с тремя мячами и двумя скакалками.

Ранее сообщалось, что россиянки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при по художественной гимнастике.