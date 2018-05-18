Шарапова: мне нравится, что я действую на конкурентоспособном уровне

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала победу над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой в матче третьего круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

«Мне нравится, что я действую на конкурентоспособном уровне и при этом чувствую себя хорошо. Думаю, это очень важно. Есть некое внутреннее чувство, которое иногда нельзя выразить словами. Мне нравится отношение, с которым я выхожу на корт», — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.

Ранее сообщалось, что Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Риме.