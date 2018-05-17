Колобков: сборная России показала на ЧМ достойный хоккей и боролась до конца

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Исполняющий обязанности министра спорта России Павел Колобков прокомментировал поражение национальной команды от сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

«Этот матч с давним и принципиальным соперником был особенно напряжённым. Никто из болельщиков до последней секунды не мог предположить его результат», — заявил Колобков.

Он отметил, что для российских хоккеистов нынешний сезон был тяжёлым.

«Регулярные матчи КХЛ, Еврохоккейтур, Олимпиада. В таком ритме очень сложно сохранять стабильный, безошибочный результат. Но несмотря ни на что, команда показала на чемпионате мира достойный хоккей, боролась до конца», — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Канаде в овертайме и не вышла в полуфинал ЧМ по хоккею.

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