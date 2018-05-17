«Порту» объявил о продлении контракта с Касильясом

Португальский «Порту» объявил о подписании нового контракта с испанским голкипером Икером Касильясом.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 36-летним голкипером рассчитано до завершения сезона-2018/19.

Касильяс перешёл в «Порту» в 2015 году из мадридского «Реала».

Ранее Жозе Моуринью высказал мнение, что «Реалу» запрещено продавать Криштиану Роналду.